Отделение татарстанского СФР увеличило часы приема граждан в клиентской службе Набережных Челнов

Фото: предоставлено СФР по РТ

С 1 апреля 2023 года клиентская служба Социального фонда России в г. Набережные Челны работает по новому графику. В рамках пилотного проекта часы приема увеличились на 3 часа в будни и на 4,5 часа — в пятницу. Кроме того, введен еще один день для визитов в клиентскую службу — выходной день. Такой режим работы сократил время ожидания приема, а также увеличил количество слотов для предварительной записи.

«Сегодня люди могут прийти в клиентские службы Социального фонда и в одном месте получить ответы на вопросы по всем видам выплат в рамках пенсионного и социального страхования. Удобство при получении услуг Фонда добавит и новый график приема, который, надеемся, будет особенно удобен работающим гражданам для обращения в фонд после работы и в выходной день», — отметил глава ведомства Эдуард Вафин.

Сегодня назначение многих мер поддержки, предоставляемых Фондом, уже автоматизировано, и для их получения достаточно только подать заявление. В большинстве случаев это можно сделать дистанционно через Личный кабинет на сайте СФР и на сайте «Госуслуги».

Перед посещением клиентской службы можно обратиться с вопросом по бесплатному номеру телефона Единого контакт-центра 8-800-100-00-01, а в случае обязательного посещения клиентской службы стоит записаться на прием в Социальный фонд через сервис предварительной записи https://es.pfrf.ru/znp.

Напомним, что клиентские службы татарстанского Социального фонда работают по экстерриториальному принципу, то есть доступны для граждан всех муниципальных районов республики.

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