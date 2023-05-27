Бугульма потратит на проведение Сабантуя 4 миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

На организацию и проведение татарстанского народного праздника Сабантуй в Бугульме готовы потратить 4 млн рублей. Финансирование обеспечат из муниципального бюджета, выяснило «Реальное время».

В рамках Сабантуя в Бугульме пройдут традиционные соревнования по национальной борьбе корэш. Их победителям вручат телевизор, мультиварку, кухонный комбайн и двухкамерный холодильник.

Для приглашенных гостей в Бугульме на площадке проведения Сабантуя накроют стол. В меню ассорти из соленостей, мясная закуска, овощная мозаика, рыбное ассорти, сырное плато, запеченная утка, уха из щуки, хашлама из баранины, овощи на пару, корейка ягненка запеченная в фольге, чай, в том числе с ромашкой, клюквенный морс, а также чак-чак.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Центральные улицы Бугульмы в празднику украсят. На опорах освещения появятся флаги — их закупят 20 штук.

Напомним, даты проведения Сабантуя раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил в апреле 2023 года. Районные центры, в том числе в города республиканского значения, примут торжества 10—11 мая. В Набережных Челнах праздник состоится 17 июня, в Казани — 24 июня. Столица Татарстана готова потратить на него почти 30,2 млн рублей.



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Татьяна Демина