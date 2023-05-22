Российские войска уничтожили авиационную технику ВСУ на аэродроме «Днепр»

Фото: Минобороны России

Ночью Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам на аэродроме «Днепр». Как сообщили в Минобороны страны, все назначенные объекты были уничтожены.

— В результате удара поражены ангары с вооружением и боеприпасами, авиационная техника, а также техническая позиция подготовки ракет, — рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Еще средства ПВО сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Лозовое Донецкой Народной Республики. Кроме того, за сутки на разных направлениях были уничтожены 17 украинских беспилотников.

Фото: Минобороны России

На прошлой неделе российская армия сорвала снабжение украинской армии боеприпасами и иностранной техникой. Им удалось поразить высокоточным оружием большой дальности морского базирования пункты дислокации и центры подготовки подразделений ВСУ.

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Айрат Назипов