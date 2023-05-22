Умер известный певец татарской эстрады Зуфар Сафин
Ушел из жизни известный певец татарской эстрады Зуфар Сафин. Об этом сообщили в Татарской государственной филармонии им. Г.Тукая.
— Коллектив Татарской государственной филармонии глубоко скорбит по случаю кончины Зуфара Сафина и выражает искренние соболезнования его родным и близким, — сказано в сообщении.
С 1995 по 2003 годы Зуфар Сафин был солистом-вокалистом эстрадно-концертного отдела Татгосфилармонии им. Г. Тукая. Ему было 56 лет.
Панихида состоялась сегодня в Казани в мечети аль-Марджани.
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