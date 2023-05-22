Подозреваемый в мошенничестве предлагает «инвесторам» вложиться в продажу башкирского меда в Дубае

Фото: скрин видео в Сети

В 2017 году набережночелнинское ООО «Хадж-фонд» продало жителям Башкортостана, Татарстана и других регионов путевки в Мекку, но летом 2018 года паломников в хадж не отправило и денег им не вернуло.

Пока жертвы несостоявшегося паломнического «тура» ждут результатов расследования уголовного дела о мошенничестве, совладелец компании Тагир Исмагилов уехал в Арабские Эмираты, где основал сеть магазинов ATLAS HONEY, которая торгует медом. Теперь он собирает в России деньги с доверчивых «инвесторов», которым предлагает купить франшизу по торговле натуральными продуктами в Дубае.

Обманутые верующие переживают за людей, которые рискнут вложиться в предлагаемые им «инвестпрограммы», и выкладывают в интернет ролики с «антирекламой».



В октябре 2019 года в самарских СМИ появилась информация о возбуждении Следственным управлением при Управлении МВД РФ по городу Самаре уголовного дела в отношении руководителя ООО «Хадж-Фонд» Тагира Исмагилова, которого заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере: по версии следствия, у самарцев было похищено 1,43 миллиона рублей.

А прошлым летом, 7 июля 2022 года, на сайте Министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии появилась новость о встрече министра Маргариты Болычевой с учредителями арабской компании AL AGRO LLC — основателем АПК «Столыпино» Радмиром Галеевым, основателем сети магазинов ATLAS HONEY LLC Тагиром Исмагиловым и основателем московского ООО «Агрокруг» Дмитрием Григорьевым.

Фото: скрин сайта foreign.bashkortostan.ru

На сайте ООО «Агрокруг» появилась информация о планах развития сети ATLAS HONEY: «Планируется увеличить объем поставок до ста тонн в месяц и расширить сеть магазинов на Ближнем Востоке до тысячи к 2030 году».

Позднее там же появилась новость об открытии четвертого магазина ATLAS HONEY в Дубае.

В феврале 2023 года от имени компании на сервисе investbaza.ru было размещено объявление с предложением покупки франшизы «по торговле натуральными продуктами из России в Дубае». Инвесторам, готовым заплатить за франшизу 12 млн рублей, предлагается 12% от годовой прибыли и возвращение вложенных средств в течение трех лет.

Фото: скрин сайта investbaza.ru

Наша редакция связалась с гендиректором московского ООО «Агрокруг» Юлией Брусовой и руководителем проекта Дмитрием Григорьевым. Мы поинтересовались, продолжается ли сотрудничество «Агрокруга» с сетью магазинов ATLAS HONEY и Тагиром Исмагиловым, и в курсе ли они, что компания Исмагилова «Хадж-Фонд» еще до встречи в Башкирии оказалась в центре скандала с паломниками.

Однако Брусова и Григорьев отказались от комментариев.

Отметим, что в октябре 2019 года местонахождение Исмагилова правоохранителям было неизвестно. Однако сейчас он его не скрывает: в одном и опубликованных видео Исмагилов сообщил, что живет сейчас в Арабских Эмиратах.

Наш корреспондент обратился в МВД по РТ с запросом о ходе расследования уголовного дела по факту мошенничества в ООО «Хадж-Фонд». Вопрос был переадресован в УВД по г. Казани, где сообщили, что 12 мая 2023 года уголовное дело по «Хадж-Фонду» ушло в Вахитовский районный суд, однако не смогли уточнить, фигурирует ли в нем Тагир Исмагилов, и если фигурирует, то в каком статусе — в связи с тем, что после отправки дела в суд у полицейских не осталось на руках документов, из которых это можно узнать.

Подробнее о несостоявшемся паломническом «туре» ООО «Хадж-Фонд», обманутых верующих и их попытках добиться справедливости, новом медовом бизнесе Исмагилова — читайте в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова