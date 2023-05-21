Рамзан Кадыров заявил о подготовке иностранными спецслужбами терактов против него

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в эфире канала «Россия 1", что украинские и западные спецслужбы готовят против него теракты из-за его активной позиции в вопросе сохранения государственности России.

— Они делают все для того, чтобы избавиться от меня. Есть информация, что европейские спецслужбы через украинские против меня теракты готовят, — сказал он.

Кадыров также уверен, что те, кто замышляет покушение на него, проиграют в любом случае.

Он также прокомментировал слова главы украинской разведки Кирилла Буданова, который недавно заявил, что украинские спецслужбы «убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы». глава Чечни выразил уверенность, что у Буданова только два варианта будущего:

— Камера светит пожизненная или пуля. Потому что у российского народа есть свои защитники, — подчеркнул Кадыров.

Ранее лава Чеченской Республики заявлял, что атака беспилотников на Кремль не поменяет сценарий запланированного хода СВО. По его словам, одной из задач России является восстановление мировых институтов справедливости. Они должны снова стать непредвзятыми, отметил Кадыров.



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Илина Хакимова