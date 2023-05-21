Патриарх Кирилл подарил Казанскому собору украшенное золотом Евангелие

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл сегодня совершил Божественную литургию в соборе в честь Казанской иконы Божией Матери в Казанском Богородицком монастыре столицы Татарстана.

В конце богослужения он обратился к верующим и подарил храму украшенное золотом Евангелие, а митрополиту Казанскому Кириллу — наперсный крест.

Также патриарх подарил открытки с изображением священномученика Гермогена, патриарха Московского и всея Руси, которые попросил раздать людям.



Отметим, что на совместной молитве на службе присутствовали более тысячи прихожан. На богослужении также присутствовали: заместитель председателя Государственного Совета Татарстана Юрий Камалтынов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан Олег Коробченко, депутат Государственной Думы ФС РФ Татьяна Ларионова, первый заместитель главы Казани Денис Калинкин, заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев и главы районов Татарстана.

Россия — страна, которая не знает религиозных войн. Вклад Татарстана в эту традицию мирного сосуществования двух религий — православия и ислама — очень значителен, рассказал предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл.



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Илина Хакимова