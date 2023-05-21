В этом году праздник «Изге Болгар жыены» посетили 20 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На праздник «Изге Болгар жыены», который сегодня проходит на территории Болгарского музея-заповедника, пришли 20 тысяч человек. В этом году на мероприятии ожидалось 40 тысяч гостей. Такие цифры были связаны с тем, что праздник посетят участники ХIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

В этом году главной особенностью праздника, посвященного Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией, стала выставка подлинных реликвий пророка Мухаммеда из десяти экспонатов, которые привезли вчера в Казань.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил выставку, ее также осмотрели и вице-премьер республики, председатель Национального совета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, председатель ДУМ России Равиль Гайнутдин и муфтий Духовного собрания мусульман Альбир Крганов.



Добавим, что уже сегодня, 21 мая, в Болгаре начнется V Международный Болгарский форум «Богословское наследие мусульман России» при участии Государственного Советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева, он продлится до 26 мая. 21 мая завершится трехдневный XIII Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия».

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Илина Хакимова