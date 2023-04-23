Россиянам посоветовали воздержаться от поездок в Канаду

Посольство России в Канаде посоветовало россиянам воздержаться от поездок в страну, а также отказаться от банковских операций в канадских долларах. Об этом сообщили в пресс-службе посольства.

Дипмиссия также призвала россиян, уже находящихся в Канаде, «проявлять бдительность, особенно в общественных местах», в том числе и в учебных заведениях, где неоднократно «отмечены проявления нетерпимости к русской культуре».

— Одновременно обращаем внимание на участившиеся обращения граждан России по поводу блокировки частных денежных переводов в местные финансово-кредитные организации, — добавили в посольстве.



Рекомендации актуальны как для физических, так и для юридических лиц, добавляется там.

В дипмиссии напомнили, что с 2022 года в канадское национальное санкционное законодательство внесены поправки, позволяющие конфисковать «заблокированные» Правительством Канады российские активы и финансовые транзакции, имеющие отношение к отечественным структурам под рестрикциями.

К слову, еще 14 апреля сообщалось, что в скором времени Евросоюз введет очередной, уже 11-й, пакет санкций против России. 11-й санкционный пакет будет снова направлен в первую очередь на борьбу с попытками обхода ограничительных мер. Брюссель также будет стремиться обеспечить «эффективное» применение санкций.

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Илина Хакимова