Российские тяжелоатлеты не подписали декларацию для допуска на этап Гран-при IWF на Кубе

Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов рассказал, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) предоставила ФТАР недостаточно времени на ознакомление с декларацией об отказе от поддержки спецоперации. Об этом сообщает «РИА Новости».

Уточняется, что российские тяжелоатлеты не подписали декларацию для допуска на этап Гран-при IWF на Кубе. В этом месяце IWF допустила россиян и белорусов до турниров в нейтральном статусе, установив для них особые критерии.

— Расчет, видимо, был на то, чтобы никто не имел возможности вникнуть в суть документов и его бездумно подписали ради долгожданного прекращения противозаконного отстранения. Тем более на кону допуск на турнир Международной федерации тяжелой атлетики, который является квалификационным соревнованием к Олимпиаде 2024 года. Чем не сыр в мышеловке? — сказал он.

По словам Агапитова, российские штангисты выполняли все условия для участия в международных соревнованиях. Как отметил президент, ФТАР своевременно сделала все заявки и выполнила все требования по участию наших атлетов.

— Но участие наших сильных спортсменов, видимо, не входит в планы диктаторов большой политики Запада. Из-за неспособности победить нас на помосте возникают неспортивные попытки и искусственные причины для недопуска — как выясняется, еще и незаконные, что неоднократно подтверждено решениями Спортивного арбитражного суда. Документ пришел в субботу, 13 мая, поздно вечером, в понедельник мы его перевели и передали всем заинтересованным лицам, — рассказал Агапитов.

По его словам, требованием IWF было вернуть подписанную декларацию 15 мая до 18:00.

— Нам отпустили 8 часов на то, чтобы мы приняли решение. Ознакомившись с переведенными на русский язык документами, ни один российский тяжелоатлет до сих пор не подписал унизительную декларацию с дискриминационными критериями допуска на соревнования IWF, — пояснил он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наказало 203 атлетов из России, основываясь на данных московской лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб. В стадии расследования находятся 182 дела, еще 73 спортсменам предъявили обвинения.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин