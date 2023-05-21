В возрасте 46 лет скончался замглавы Миннауки России Петр Кучеренко

Фото: скриншот видео YouTube

В возрасте 46 лет скончался статс-секретарь — заместитель Министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Двадцатого мая скончался статс-секретарь — заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Александрович Кучеренко. Петру Кучеренко стало плохо в самолете, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу. Борт приземлился в городе Минеральные Воды, где врачи пытались оказать помощь, но спасти Петра Александровича не удалось, — говорится в сообщении.

Кучеренко родился 3 мая 1977 года в городе Дудинке Таймырского автономного округа Красноярского края. В 2001 году окончил Российский университет дружбы народов по специальности «Юриспруденция».

С 1999 по 2001 год работал помощником депутатов Госдумы и членов Совфеда. В начале 2000-х возглавлял ряд общественных структур, занимался реализацией проектов общественно-государственного партнерства в социальной и образовательной сферах, работал адвокатом в Московской областной коллегии адвокатов.

С 2012 по 2014-й возглавлял Аппарат комитета Совфеда по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества, а с 2014 по 2020-й — Аппарата комитета Совета по конституционному законодательству и госстроительству.

С марта 2020-го работал заместителем министра науки и высшего образования. С 2021-го также являлся статс-секретарем.

С 2005 года Кучеренко был женат на российской эстрадной певице, которая также является членом Общественной палаты России — Диане Гурцкой.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин