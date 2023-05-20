Психолог предупреждает родителей: не стоит отправлять детей в лагеря насильно

Если ребенок не хочет ехать в детский лагерь, то родителям не стоит насильно отправлять его на отдых. Об этом рассказала кандидат психологических наук Софья Сулим, передает Daily Moscow.

— Надо помнить, что ребенок на каждом этапе своего развития тоже может иметь свои чувства, свои интересы и свой взгляд на мир. Если ребенок не хочет в лагерь, значит, у него есть на то основание, — сказала психолог.

Сулим посоветовала родителям поговорить с ребенком и узнать причины отказа от поездки: выслушать опасения ребенка, страхи, чего он на самом деле хочет. Психолог отметила, что, возможно, ребенок и сам не осознает или боится признаться, что он хотел бы заняться чем-то другим, и поэтому ему не хочется в лагерь.

Фото: realnoevremya.ru

— Настойчиво отправлять ребенка в лагерь под предлогом его социализации — это форма насилия, — считает Сулим.

По ее словам, более гибкий путь — это разговор с ребенком, а также понимание его потребностей, желаний и поиск вариантов их удовлетворения. Помимо лагеря есть и другие способы социализации: кружки, секции и так далее.



Отметим, что в 2023 году самым популярным форматом детского отдыха среди казанцев стала дача: 39% опрошенных сообщили, что их ребенок-школьник проведет летние каникулы на даче или в деревне. По словам 23% родителей, их дети на все лето останутся дома. В летний лагерь детей собираются отправить 18% казанцев, а организовать отдых на Черноморском побережье — 13%.

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Илина Хакимова