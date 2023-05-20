Капитальный ремонт многоквартирных домов в Татарстане выполнен на 41%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Капитальный ремонт многоквартирных домов в Татарстане выполнен на 41%. Работы ведутся на 620 объектах, в том числе в 83 из них идет замена 210 лифтов. При этом в 133 домах объем работ превысил 70%. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

По его словам, на сегодняшний день этап торгов прошли 730 объектов (в 13 многоквартирных домах предусмотрено как выполнение СМР, так и замена лифтов).

Полностью завершены работы на 21 объекте: в Аксубаевском (2), Апастовском (2), Бугульминском (2), Зеленодольском (2), Лаишевском (1), Лениногорском (1), Мензелинском (1), Нижнекамском (5), Сабинском (1), Сармановском (2) районах, а также в Набережных Челнах (2).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в этом году в программе капремонта многоквартирных домов не участвуют три муниципалитета. Это Алькеевский, Кайбицкий и Черемшанский районы Татарстана. Как рассказывал в начале месяца гендиректор Фонда жилищно-коммунального хозяйства республики Айрат Абузяров, неучастие некоторых муниципалитетов в программе связано с отсутствием необходимых на это средств.



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Максим Кокунин