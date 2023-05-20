Половина казанцев рассматривают к покупке авто из-за рубежа

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Больше половины казанцев рассматривают вариант покупки авто из-за рубежа, а также готовы приобретать его на онлайн-платформах. Такое исследование провели эксперты «Авито Авто» (данные есть в распоряжении «Реального времени»). В исследовании приняли участие 6 тысяч респондентов из разных регионов России, которые имеют водительские права.

Так, 56% готовы купить машину из-за рубежа.

Среди опрошенных 9% уже рассматривали такой автомобиль к покупке на момент опроса, а 47% — готовы рассмотреть этот вариант в будущем.

В качестве основного преимущества таких автомобилей респонденты в Казани чаще всего называли лучшее техническое состояние (52%).

Добавим, что 75% опрошенных в Казани отметили, что разница в эксплуатации автомобиля из-за рубежа и автомобиля с пробегом в России все-таки существует. При этом для 21% респондентов в городе эта разница в эксплуатации критическая, а еще для 4% разница отсутствует.



Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Среди прочих достоинств, которыми обладает автомобиль из-за рубежа, респонденты отметили более современную электронику (эту характеристику отметили 32% респондентов) и разнообразие комплектаций (этот вариант ответа указали 24% опрошенных), а также более выгодную стоимость (34%), широкий модельный ряд (24%) и высокую ликвидность (17%).

Интересно, что 19% опрошенных водителей в Казани готовы либо скорее готовы рассмотреть к покупке праворульный автомобиль. А в целом по России рассмотреть к покупке праворульный автомобиль готовы 31% респондентов.

При этом опасение у опрошенных автомобилистов в Казани вызывают такие потенциальные недостатки, как возможные сложности с оформлением документов (38%), высокий акцизный сбор (38%), риск получить автомобиль в худшем техническом состоянии, чем заявлено (29%), долгий период ожидания (21%), высокая стоимость (31%).

Также респонденты в Казани отметили такие риски, как сложности с возвратом (13%), разница в климатических условиях и уходе за автомобилем (14%), отличия в управлении и комплектации (5%).

В I квартале 2023 года в Татарстане на 18,3%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, выросли продажи автомобилей с пробегом в возрасте до трех лет. Самыми продаваемыми брендами трехлеток в регионе в январе — марте стали ВАЗ (LADA), Hyundai, Kia, Renault, Toyota.



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Илина Хакимова