Россия и Иран заключили соглашение о строительстве участка коридора «Север — Юг»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Россия и Иран заключили межправительственное соглашение о строительстве западного участка транспортного коридора «Север — Юг». Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на полях Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

— Там три ветки — восточная, центральная и западная. Также сейчас идет очень активная работа по раскатке транскаспийского маршрута. Каспийское море мелководное, и чтобы туда могли заходить суда с осадкой 4 метра, там сейчас строится специальный канал. Планируется, что к 2030 году объемы перевозок по этому направлению достигнут 10 млн тонн, — добавил он.

Напомним, Россия направит до 280 млрд рублей инвестиций на строительство международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг», который должен обеспечить торговые пути через Персидский залив к странам Ближнего Востока и Индийского субконтинента. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Максим Кокунин