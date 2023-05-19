Андрей Белоусов: «Многополярный мир — это реальность»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Первый вице-премьер Андрей Белоусов, выступая на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum», заявил, что многополярный мир может быть реальным, однако он будет неустойчив.

— Многополярный мир — это реальность, но вопрос не в том, чтобы его строить, а в том, чтобы его визуализировать. Это очень сложная и неустойчивая конструкция в отличие от биполярного. Мы видели, что в условиях второго мир прожил без крупных столкновений с 1946 по 90-е годы. Но реальность такова что идет формирование новых центров экономической силы и активности, — сказал он.

Несмотря на это инфраструктурное и культурное оформление таких центров сильно отстает, так как западные страны «хотят закрепить свою гегемонию», добавил Белоусов.

По его словам, существует и альтернатива — либо будет выстроена база многополярного мира, либо будет реализована модель сохранения от одного до трех центров силы с управляемым хаосом. Как отметил политик, такая концепция широко обсуждается в англо-саксонских странах.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в середине апреля президент России Владимир Путин заявил, что мировая тенденция к многополярности будет только усиливаться. Он отметил, что те, кто воспрепятствует этому процессу, только столкнутся с дополнительными проблемами.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин