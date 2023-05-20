Большинство казанских компаний принимают на стажировки молодых специалистов

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Большинство компаний из Казани — 69% — организовывают стажировки для молодых специалистов. Лишь в 16% компаний такая практика не предусмотрена, следует из опроса сервиса SuperJob.

Отмечается, что в 22% организаций действуют соответствующие программы. При этом 47% работодателей обучают молодежь без специально утвержденной концепции.

Половина работодателей впоследствии приглашают большинство стажеров на работе. Не делают таких предложений по прохождении обучения только в 8% казанских компаний.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Что касается опрошенных молодых специалистов, 77% из них отметили, что по итогам стажировки получали предложения о работе. Не получили джоб-оффера от компании, в которой стажировались, только 10% респондентов.

HR-специалист Зулия Лоикова рассказала, что способов найти подработку студенту в настоящее время существует несколько, и к ним относятся не только сайты для соискателей. По ее словам, студент может найти подработку, взглянув на доску объявлений в университете.

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Елизавета Пуншева