Татьяна Голикова анонсировала увеличение МРОТ в России «опережающими темпами»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Все последующие годы минимальный размер труда (МРОТ) в России будет увеличиваться опережающими темпами. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова, пишет ТАСС.

— Мы приняли такое решение, оно поддержано и президентом, и председателем правительства, решение о том, что во все последующие годы минимальный размер оплаты труда будет увеличиваться опережающими темпами, — сказала она на расширенном заседании коллегии Минтруда России.

Голикова подчеркнула, что в четырех регионах России вырос уровень бедности.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

По прогнозам премьер-министра России Михаила Мишустина, увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% с 1 января 2024 года позволит увеличить зарплаты 4,8 млн россиян. Он напомнил, что в России с июня прошлого года дважды подняли прожиточный минимум. Как добавил министр, это позволило сохранить доходы 15 миллионов человек.

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Айрат Назипов