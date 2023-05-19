Эксперт рассказала, как обучение сотрудников цифровому этикету влияет на бизнес

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Компаниям необходимо обучать сотрудников цифровому этикету. Это положительно скажется не только на атмосфере в коллективе, но и на работоспособности. Об этом Daily Moscow рассказала программный директор образовательной платформы Future Hub Рена Рзаева.

— Технологические изменения в сфере организации деловой digital-среды помогают нам становиться этичнее по отношению к коллегам, клиентам и компаниям. При этом речь идет не только о поддержании нетоксичного общения, но и о том, как это способствует повышению нашей эффективности, — отметила она.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По ее словам, обучение цифровому этикету повышает уровень корпоративной культуры. Уровень корпоративной культуры, в свою очередь, влияет на имидж компании, так как люди ассоциируют свой опыт общения с кем-то из членов организации со всем брендом.

— Этика помогает привлекать и удерживать лучших специалистов, потому что никто не хочет работать в токсичной среде. Текучка кадров в компаниях с высокой корпоративной культурой составляет всего 13,9% против 48,4% ― в остальных, — объяснила Рзаева.

Напомним, 65% татарстанцев рассказали, что с предыдущего места работы уволились из-за разочарования в зарплатных ожиданиях. Также среди причин смены работы назывались неблагоприятная атмосфера в коллективе и сложности в отношениях с начальством.

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Елизавета Пуншева