Как оплатить материнским капиталом образовательные услуги индивидуальных предпринимателей

Фото: предоставлено СФР по РТ

С начала 2023 года Социальный фонд Татарстана направил более 3 миллионов рублей из средств материнского (семейного) капитала на оплату образовательных услуг, организованных индивидуальными предпринимателями. Такой возможностью воспользовались 98 татарстанских семей.

«С каждым годом условия реализации программы материнского (семейного) капитала расширяются, а распоряжение средствами становится более простым и удобным. Оплата детских садов, секций и занятий, организованных индивидуальными предпринимателями, — это хорошее дополнение возможностей материнского капитала», — отметил управляющий Отделением Социального фонда России по РТ Эдуард Вафин.

Распорядиться материнским капиталом для оплаты частного детского сада, услуг няни или для обучения по дошкольным программам родители могут сразу после рождения ребенка, на которого получен материнский капитал.

Для оплаты обучения по программам основного образования необходимо, чтобы ребенку, давшему право на маткапитал, исполнилось 3 года, а ребенку, который планирует обучаться, было не более 25 лет.

Аналогичные требования относятся к программам дополнительного образования и обучения ребенка в автошколе. Подчеркнем, что направить средства маткапитала допускается на обучение любого из детей, но не родителей.

Использовать материнский капитал на услуги индивидуальных предпринимателей можно при соблюдении двух условий, а именно:

— наличие у того, с кем заключается договор, статуса индивидуального предпринимателя (регистрация в качестве самозанятого в таком случае не подойдет);

— наличие у предпринимателя государственной лицензии на образовательную деятельность.

Подавая заявление на распоряжение средствами маткапитала с личным визитом в клиентскую службу СФР по РТ или в МФЦ, родители представляют договор на оказание услуг, заключенный с индивидуальным предпринимателем, с полным расчетом стоимости.

Если заявление направляется через портал госуслуг или сайт СФР, то владельцу сертификата на маткапитал нужно лично представить в Социальный фонд Татарстана оригинал вышеуказанного договора в течение 5 дней после подачи заявления. А вот регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и наличие лицензии на образовательную деятельность специалисты татарстанского Социального фонда проверят самостоятельно через систему межведомственного взаимодействия.

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