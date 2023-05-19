Афганистан планирует закупать нефтепродукты у «Татнефти»

Афганистан планирует заключить с «Татнефтью» контракт о приобретении нефтепродуктов. Об этом на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» сказал министр промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи:

— Мы нуждаемся в порядка 4 млн тонн нефтепродуктов. Часть из них мы обеспечиваем через Туркменистан и Иран. Однако хотим заключить хорошие соглашения с российскими компаниями, в особенности с «Татнефтью». Надеюсь, мы будем поддерживать связь, — передает его слова «РИА Новости».

Фото: wikimedia.org

Напомним, для участия в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» прибыли представители 84 регионов России и 85 стран мира. В этом году мероприятие впервые проходит на федеральном уровне.

«Реальное время» — информационный партнер KazanForum. На площадке мероприятия в МВЦ «Казань Экспо» работает выездная редакция — видеостудия издания, в которую мы будем приглашать участников, экспертов и гостей форума.

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Айрат Назипов