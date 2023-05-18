Михаил Мишустин поручил начать подготовку к новому отопительному сезону

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил начать подготовку к осенне-зимнему отопительному сезону.



Он отметил, что необходимо заранее сформировать запасы топлива для предприятий энергетики, провести ремонт оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

О прохождении предыдущего осенне-зимнего периода и плане подготовки к следующему на заседании доложили министр энергетики Николай Шульгинов и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Ежегодно в 2023—2025 годах на выполнение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду в сфере ЖКХ в Татарстане будут направлять 7 млрд рублей.

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Маргарита Головатенко