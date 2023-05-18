В более чем 100 школах России запустится проект «Школьные клубы дипломатии», 10 из них будут в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В более чем 100 российских школах запустится проект «Школьные клубы дипломатии», 10 из них будут в Казани. Школы — участники проекта будут определены уже к сентябрю 2023 года.



Участниками проекта смогут стать подростки 12—17 лет, имеющие интерес к изучению других стран и приобретению друзей со всего мира. Они сформируют команды из 10—15 человек. В каждой школе — участнике проекта появится куратор из числа преподавательского состава, который будет помогать в организации онлайн-встреч и в преодолении языкового барьера. А среди школьников выберут капитана — посла команды. Он будет распределять задачи между участниками проекта, собирать команду для выполнения заданий и сплачивать ее вокруг общих целей как настоящий лидер.

После определения школ — участников проекта начнется обучение кураторов в онлайн- и оффлайн-форматах. По итогам жеребьевки за каждой российской школой закрепится одна школа из страны-партнера, и в октябре — ноябре этого года школьные клубы дипломатии запустят работу.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В течение девяти недель участники будут общаться во время двусторонних телемостов, выполнять творческие задания и участвовать в разных активностях. Среди них:

Творческая презентация своей школы, города, страны, знакомство учащихся между собой.

Акция «Друг по переписке» — еженедельный обмен письмами на онлайн-платформе.

Запуск видео- и фоточелленджей, совместный онлайн-просмотр фото и видео.

Международная акция «Тайный День Мороз» — обмен подарками между участниками со всего мира.

Онлайн-квизы и другие активности.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В мае 2024 года пройдет выпускной, где на онлайн-телемосты соберутся школы —участники проекта со всего мира. Проект будет реализован в рамках трека «Движения первых» — «Дипломатия и международные отношения».

— Мы планируем создать в школах Татарстана школьные клубы дипломатии, в котором каждый ребенок сможет попробовать себя в новой роли, принять участие в школьной модели стран ОИС, получить материалы для своих первых исследований. Кто-то из ребят обязательно выберет международное направление в качестве профессии, а кто-то выучит дополнительный иностранный язык, что станет его конкурентным преимуществом. Но все участники клубов без исключения получат опыт международного сотрудничества, дружбы и навсегда закрепят для себя важные принципы, — отметил помощник раиса РТ, руководитель регионального отделения «Движение первых» в Татарстане Тимур Сулейманов.

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Маргарита Головатенко