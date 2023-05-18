Кабмин Татарстана уменьшил уставный фонд «Татлизинга» на полмиллиарда рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Кабмин Татарстана внес изменения в устав государственного унитарного предприятия республики «Татлизинг», касающиеся его уставного капитала. Его уменьшили на 540 млн рублей.

С 2,157 млрд рублей уставный капитал «Татлизинга» опустился до 1,617 млрд рублей, следует из постановления Кабмина региона.

Изменения внесли в пункт 3.3 устава «Татлизинга», утвержденного постановлением республиканского правительства от 28 февраля 2006 года «О мерах по развитию инвестиций в форме лизинга в Республике Татарстан». В нем говорится, что предприятие имеет уставный фонд, сформированный за счет имущества.



Напомним, «Татлизинг» подчинен инициатору его создания — Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана, а также Министерству земельных и имущественных отношений республики, закрепившему имущество на праве хозяйственного ведения.

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Татьяна Демина