Россия увеличила экспорт в сельском хозяйстве до $41,6 млрд
Россия увеличила экспорт агропромышленной продукции до $41,6 млрд в 2022 году, несмотря на барьеры во внешней торговле. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на совещании по вопросам, связанным с проведением весенних полевых работ.
В 2021 году экспорт был на уровне $37,1 млрд. За год вырос почти на 10 млрд, подчеркнул глава государства.
Президент ожидает, что по итогам 2022—2023 сельхозгода экспорт зерновых составит порядка 55—60 млн тонн.
На прошлой неделе сообщалось, что в Татарстане шесть районов завершили посевную кампанию. Это Нурлатский, Тетюшский, Сармановский, Заинский, Алексеевский, Зеленодольский районы.
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