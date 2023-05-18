Россия увеличила экспорт в сельском хозяйстве до $41,6 млрд

Россия увеличила экспорт агропромышленной продукции до $41,6 млрд в 2022 году, несмотря на барьеры во внешней торговле. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на совещании по вопросам, связанным с проведением весенних полевых работ.

В 2021 году экспорт был на уровне $37,1 млрд. За год вырос почти на 10 млрд, подчеркнул глава государства.

Президент ожидает, что по итогам 2022—2023 сельхозгода экспорт зерновых составит порядка 55—60 млн тонн.

Фото: kremlin.ru

На прошлой неделе сообщалось, что в Татарстане шесть районов завершили посевную кампанию. Это Нурлатский, Тетюшский, Сармановский, Заинский, Алексеевский, Зеленодольский районы.

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Айрат Назипов