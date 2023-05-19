Больше трети россиян экономят на медицинских услугах

Около трети россиян — 35% — признались, что экономят на медицинских услугах. Большинство респондентов — 63% — заявили, что считают цены на медицину ощутимо высокими в расчете на семью. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Отмечается, что 36% опрошенных в прошлом году потратили на здоровье от 30 до 50 тысяч рублей. Еще 29% россиян направили на эти цели от 50 до 100 тысяч рублей. При этом 37% россиян вынуждены откладывать деньги на посещение врачей, а четверть опрошенных — брали в долг денежные средства на эти цели.

Фото: realnoevremya.ru

Анализы оказались самой дорогой медицинской услугой для 41% россиян. При этом 26% сдают их регулярно раз в полгода, 17% — раз в 2—3 месяца.

— По данным исследования, четверть россиян стали чаще заниматься самолечением из-за высокой стоимости платных медицинских услуг, а 22% стали ходить только в те клиники и лаборатории, где есть скидки и бонусы на анализы. Абсолютное большинство опрошенных (80%) стали бы чаще обращаться к врачам и проходить обследования, если бы они стоили дешевле, — отметил генеральный директор medtech-сервиса Budu Джейхун Рахметов

Напомним, четверть жителей Казани выбирают врачей, основывая свое мнение на рекомендациях близких и знакомых. Еще 18% респондентов признались, что, выбирая врача для себя, обращают внимание на отзывы о специалисте в интернете.

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Елизавета Пуншева