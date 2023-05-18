В России предложили предоставлять академотпуск желающим участвовать в спецоперации студентам
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова призвала указать в качестве одного из оснований для предоставления студенту академического отпуска участие в специальной военной операции в качестве добровольца. Такое предложение было отправлено на имя министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, пишет RT.
Как пояснила депутат, все больше российских студентов собираются поехать в зону СВО в качестве добровольцев. Но сейчас академотпуск предоставляется только обучающемуся в связи с невозможностью освоения образовательной программы по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет.
По ее словам, такая формулировка создает ряд сложностей для студентов, желающих принять участие в СВО, в связи с чем она предложила отдельно указать в качестве одного из оснований участие в специальной военной операции в качестве добровольца.
Также, по мнению Лантратовой, в таком случае необходимо снять ограничение на нахождение в академическом отпуске (два года) на время проведения специальной военной операции вплоть до ее завершения.
Специальная военная операция продолжается больше года. О ее начале президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года.
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