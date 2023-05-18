Исполком Казани пытается арестовать активы совладелицы «Мелиты»

Совладелице «Мелиты» предъявили неосновательное обогащение

Исполком Казани попросил суд арестовать активы совладелицы «Мелиты» Людмилы Муромец — торговый объект на Закиева, 3а. Комитет земельных и имущественных отношений города ходатайствовал об аресте недвижимости из-за долгов предпринимательницы по аренде земли.

КЗИО подал иск к ИП Муромец Л.М. о взыскании 8,5 млн рублей неосновательного обогащения и 4,37 млн рублей процентов. Параллельно город попросил о принятии обеспечительных мер путем наложения «ареста на имущество, касающееся предмета спора», а именно нежилых помещений на земельном участке площадью 1 770 кв. м по ул. Закиева, 3а (к/н участка 16:50:150306:7).

Сейчас основным арендатором БЦ выступает федеральный ретейлер X5 Retail Group, чей супермаркет занимает большую часть здания. Фото: yandex.ru/maps

По этому адресу и на указанном участке в микрорайоне «Азино-1», недалеко от метро «Горки», находится двухэтажный бизнес-центр 2005 года постройки. Здание площадью 2 612 кв. м имеет свою наземную парковку.

Ранее здесь были офисы банка «Спурт», медцентра KDL и магазин самой «Мелиты». Сейчас основным арендатором БЦ выступает федеральный ретейлер X5 Retail Group, чей супермаркет занимает большую часть здания. Бизнес-центр был зарегистрирован на Муромец еще в сентябре 2007 года.

Ранее здесь был офис банка «Спурт» и магазин самой «Мелиты». Фото: tatre.ru

Людмила Муромец — миноритарный акционер «Мелиты». В компании, представляющей старейшую меховую фабрику Казани, у нее всего 0,02% долей. Основной пакет акций сосредоточен в руках Раиса Гумерова (90,75%) и его сына Аделя Гумерова (9,23%).

Но ей также наполовину принадлежат казанская лентоткацкая фабрика «Квинта» (50%) — подразделение «Мелиты», а также «Торговый дом «Мелита» (46,52%) и «Мелита-Аренда» (54,98%). Последняя фирма — это технопарк холдинга — крупный торговый, офисный, производственный и складской центр, сдающий площади на Мазита Гафури, 50.

Муромец также наполовину принадлежит казанская лентоткацкая фабрика «Квинта» — подразделение «Мелиты». Фото: lenta-kvinta.ru

Арестовать долгострой на Красной Позиции

«Реальное время» связалось с «Мелитой», и в холдинге пообещали передать Людмиле Муромец просьбу издания высказать свою позицию в рамках спора с казанским КЗИО в арбитраже. Комментарий будет опубликован по получении.

В своем иске к предпринимательнице КЗИО также просил о наложении ареста и на другое имущество Муромец, а именно: объект незавершенного строительства на земельном участке площадью 1 670 кв. м по ул. Красной Позиции, д. 2 (к/н участка 16:50:060601:129). Судя по данным, речь идет о давно заброшенном долгострое на углу улиц Н. Ершова и Кр. Позиции, он возвышается на склоне оврага, по которому проходит железная дорога.

Фото: скрин google.com/maps

Фото: скрин 2gis.ru

Этот объект, по информации из материалов дела, был зарегистрирован на Муромец в мае 2008 года. Однако суд не нашел оснований для удовлетворения запроса города об аресте ни указанной, ни другой недвижимости Муромец.

Город просил арестовать БЦ на Закиева, мотивируя это тем, что при наличии свидетельства о регистрации права собственности на объект, а также свободного доступа к недвижимости предпринимательница может реализовать ее другому лицу, что повлечет за собой негативные последствия для комитета, а также иных лиц — покупателей.

Но суд пришел к выводу, что у КЗИО «отсутствуют какие-либо притязания в отношении указанного объекта недвижимости и обеспечительные меры не соразмерны заявленным требованиям». Совершение регистрационных действий в отношении имущества никоим образом не повлияет на исполнимость судебного акта, исходя из предмета заявленных требований.

Фото: yandex.ru/maps

По этой причине арбитраж счел, что запрет производить любые регистрационные действия в отношении недвижимости Муромец, «не являющейся предметом данного спора, может нарушить баланс интересов сторон и затронуть интересы третьих лиц».

— Из имеющихся материалов дела не усматривается намерение ответчика распорядиться недвижимым имуществом в связи с наличием настоящего судебного процесса. Заявитель также не представил доказательств, подтверждающих возможность причинения ему значительного ущерба в случае непринятия испрашиваемых мер. Доводы заявителя о необходимости принятия обеспечительных мер носят предположительный характер, — указал суд и отказал в аресте активов Муромец.

Определение может быть обжаловано. Дело по иску КЗИО к предпринимательнице было принято к рассмотрению в конце марта. На предварительном заседании в мае слушание отложили на июнь.

Василя Ширшова