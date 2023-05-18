Социальный фонд Татарстана подготовил шпаргалку на лето студентам и школьникам

Специалисты СФР Татарстана рассказали учащейся молодежи, о чем не стоит забывать, работая в каникулы.

Всем работающим студентам и школьникам нужно уточнить у своего работодателя, официальным ли будет трудоустройство. Ведь только с официальной зарплаты начисляются страховые взносы в Фонд обязательного пенсионного и социального страхования и формируется будущая пенсия и социальные права (например, выплаты на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством).

18-летним школьникам, завершающим обучение в июне, не надо беспокоиться о том, что на летние месяцы выплата пенсии по случаю потери кормильца будет прекращена. Ее продолжат выплачивать до зачисления в вуз или ссуз, то есть до 1 сентября.

Получателям пенсии по случаю потери кормильца, поступившим в вуз и ставшим студентами очного обучения, не нужно представлять в Фонд справки об обучении. Практически со всеми вузами республики Социальный фонд по РТ заключил Соглашения об информационном взаимодействии, так что необходимые данные специалисты фонда запросят сами.

Если студент или школьник оформлен по уходу за пожилым гражданином или инвалидом, то самому пенсионеру выплачивается компенсационная выплата к пенсии — 1 200 рублей, а ухаживающий за ним учащийся формирует свои пенсионные права: стаж и коэффициенты. Возможно, к пенсии учащегося-получателя пенсии по случаю потери кормильца установлена федеральная социальная доплата (ФСД) до прожиточного минимума пенсионера в РТ — 10 175 рублей. Стоит помнить, что на период работы от этих доплат необходимо отказаться, уведомив о факте трудоустройства либо через сайт СФР в разделе «Электронное обращение», либо в клиентской службе СФР по РТ. Если этого не сделать, то выплаченные суммы придется вернуть. Саму пенсию получать они продолжат.

А вот студенты, достигшие возраста 18 лет и оформившие академический отпуск, полностью теряют право на выплату пенсии по СПК. Прервав учебу по очной форме, им необходимо сообщить об этом в СФР по РТ.

СФР напоминает тем, кто в этом году впервые устраивается на работу, что сведения о периодах работы будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки. Преимущества цифрового документа — это высокий уровень безопасности и сохранности данных, а также возможность дистанционного трудоустройства.

Еще больше подсказок на сайте СФР, в официальных группах Социального фонда по РТ «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Телеграм», а также по телефону Единого контакт-центра 8-800-1-000-001 и в клиентских службах Фонда Татарстана.

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