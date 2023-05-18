Росфинмониторинг при переводе денег хочет обязать указывать номер паспорта или ИНН получателя

Росфинмониторинг хочет обязать банки проводить денежные переводы с указанием данных о получателе средств с 1 января 2026 года. Однако ведомство не учло замечания банков на подготовленный законопроект, который изучил РБК.

На данный момент, согласно текущей редакции антиотмывочного закона, денежный перевод требуется сопровождать денежный перевод информацией только о плательщике (ФИО, номер счета, ИНН или адрес проживания), информация о получателе там отсутствует.

Росфинмониторинг хочет сделать обязательным указание персональных данных и получателя средств при совершении как внутрироссийских, так и трансграничных переводов по картам или счетам.

Также ведомство предложило ограничить размер денежных переводов, которые проводятся без открытия банковского счета, суммой 100 тыс. рублей либо аналогичным эквивалентом в иностранной валюте.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

По информации РБК, в новой версии документа Росфинмониторинг предложил:

исключить дату рождения из данных, которые обяжут указывать банки, а вместо полных Ф.И.О. предлагается указывать только фамилию и инициалы, а вместо реквизитов удостоверения личности — серию и номер или ИНН;

ввести исключения для переводов через Систему быстрых переводов (СБП). В нем будет предусмотрена возможность досылки сведений о получателей от кредитной организации, обслуживающей получателя или оператора платежной системы. В таком случае указывать паспортные данные, ИНН и номер банковского счета не понадобится;

срок вступления в силу законопроекта перенесут на 1 января 2026 года (в прошлой редакции он мог вступить в силу через 365 дней после его официального опубликования);

банк будет устанавливать информацию о получателе на основе данных, предоставленных клиентом или содержащихся в системах межбанковского обмена.

Стоит отметить, что банки раскритиковали законопроект. Там считают, что новые требования могут привести к росту многочисленных теневых способов перевода денежных средств, говорится в предложениях к первой версии законопроекта от Национального совета финансового рынка, похожей позиции придерживается и Ассоциация банков России.



Представитель ЦБ сказал, что в настоящий момент идет обсуждение предложений, поэтому дополнительные комментарии преждевременны.



Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявлял, что Россия остается приверженной строгому выполнению обязательств в области борьбы с криминальными доходами. Он подчеркнул, что за 20 лет членства в Группе разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег страна вошла в число наиболее развитых «антиотмывочных» режимов мира.

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Илина Хакимова