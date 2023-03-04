Росфинмониторинг хочет установить лимит в 100 тысяч рублей для переводов без открытия счета

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Росфинмониторинг хочет установить лимит в 100 тысяч рублей для переводов физических лиц, проводящихся при упрощенной идентификации без открытия банковского счета, сообщает «Интерфакс».



Сейчас переводы физлиц без открытия банковского счета на сумму более 15 тысяч рублей проводятся при упрощенной идентификации. Максимальная сумма такого перевода законом не установлена — это не отвечает международным стандартам в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

В связи с этим повышается сумма максимального остатка денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа с 60 тысяч рублей до 100 тысяч рублей.

Российские банки предлагают уменьшить предельный размер бесплатных переводов самому себе с 1,4 млн рублей до 300—600 тысяч рублей в месяц. В принятом в декабре в первом чтении документе предполагалось, что без комиссии должны переводиться собственные средства граждан между разными банками на сумму до 1,4 млн рублей. Речь идет о переводах в том числе через Систему быстрых платежей (СБП) и финансовые платформы.



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Маргарита Головатенко