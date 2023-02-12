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Глава Росфинмониторинга: Россия остается приверженной борьбе с криминальными доходами

04:22, 12.02.2023
Глава Росфинмониторинга: Россия остается приверженной борьбе с криминальными доходами
Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Россия остается приверженной строгому выполнению обязательств в области борьбы с криминальными доходами, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

В статье, опубликованной в журнале The National Interest, он подчеркнул, что за 20 лет членства в Группе разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег страна вошла в число наиболее развитых «антиотмывочных» режимов мира, сообщает RT.

Фото: pixabay.com

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Маргарита Головатенко
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