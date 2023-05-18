Казань в 2022 году заняла 3-е место в топ-10 лучших муниципальных образований Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане каждый год составляют рейтинг социально-экономического развития муниципальных образований. Аналитическая служба «Реального времени» изучила ключевые показатели, влиявшие на место муниципалитета в рейтинге, и составила топ районов — передовиков производства, лидеров по привлечению инвестиций на душу населения, а также тех, кто в период турбулентной экономической ситуации эффективно создавал добавленную стоимость.

В топ-10 лучших районов Татарстана в 2022 году вошли Альметьевский (1-е место) и Лаишевский (2-е место) районы, Казань (3-е место), Тукаевский (4-е место), Нижнекамский (5-е место), Новошешминский (6-е место) и Верхнеуслонский районы (7-е место), Набережные Челны (8-е место), Елабужский (9-е место) и Пестречинский районы (10-е место).

Фото: Коллаж Никиты Коновальцева

Говоря о районах, которые вошли в топ-3 отгруженных товаров собственного производства на душу населения, стоит отметить Альметьевский, Нижнекамский и Новошешминский районы. Казань не попала даже в десятку лучших районов Татарстана по этому показателю.

В топ-3 по инвестициям в основной капитал на душу населения вошли Новошешминский (1-е место), Елабужский (2-е место) и Нижнекамский районы (3-е место). И снова Казани в списке десяти лучших не оказалось.



В топ-3 по созданию добавленной стоимости вошли Альметьевский (1-е место), Черемшанский (2-е место) и Новошешминский районы (3-е место). По всей видимости, главенствующие роли по созданию добавленной стоимости в республике играют нефтяные и нефтехимические производства. И вновь Казани не оказалось в топе.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Стоит отметить, что с января этого года Минэкономики РТ перестало публиковать рейтинг муниципальных образований на своем сайте. В ведомстве это объяснили тем, что с этого года он будет формироваться по новой методике, в которой учтут 15 показателей.



Новый рейтинг муниципальных образований обещали представить 20 апреля, но на сайте Министерства экономики Татарстана он так и не появился.

Подробнее о том, какие районы демонстрировали экономическую эффективность в прошлом году, насколько корректно их сравнивать друг с другом и что планируют обновить в рейтинге — в обзоре «Реального времени».

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Илина Хакимова