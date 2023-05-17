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«Салават Юлаев» имеет задолженность по зарплате перед хоккеистами за 3 месяца

22:26, 17.05.2023
«Салават Юлаев» имеет задолженность по зарплате перед хоккеистами за 3 месяца
Фото: vk.com/hcsalavat

Уфимский клуб «Салават Юлаев» имеет задолженность по зарплате перед хоккеистами за 3 месяца, сообщили ТАСС в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги.

— В настоящий момент лига не принимает к регистрации новые контракты от клуба, — указали в пресс-службе.

Фото: vk.com/hcsalavat

В апреле сообщалось, что более 2,7 млн рублей зарплаты задолжали команде из Татарстана. По инициативе прокуратуры региона было возбуждено уголовное дело. 24 хоккеистам не выплачивали зарплату с ноября 2022 года по январь 2023 года.

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Маргарита Головатенко
СпортХоккей Башкортостан

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