«Салават Юлаев» имеет задолженность по зарплате перед хоккеистами за 3 месяца
Уфимский клуб «Салават Юлаев» имеет задолженность по зарплате перед хоккеистами за 3 месяца, сообщили ТАСС в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги.
— В настоящий момент лига не принимает к регистрации новые контракты от клуба, — указали в пресс-службе.
В апреле сообщалось, что более 2,7 млн рублей зарплаты задолжали команде из Татарстана. По инициативе прокуратуры региона было возбуждено уголовное дело. 24 хоккеистам не выплачивали зарплату с ноября 2022 года по январь 2023 года.
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