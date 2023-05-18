В Национальной библиотеке Татарстана расскажут об опыте создания общественных пространств

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

18 мая в Национальной библиотеке Татарстана пройдет сессия «Роль открытых общественных пространств в различных культурах. Опыт регионов России», сообщает пресс-служба Института развития городов республики.

Эксперты расскажут про опыт создания общественных пространств с учетом разности культур и идентичности в регионах России.

Спикеры также расскажут о том, какими становятся общественные пространства в Казани, а также о том, как после благоустройства жители и культурные институции реализуют себя на этих площадках.

Начало мероприятия в 17.00, вход — свободный.

Модератором встречи выступит руководитель управления проекта в Управлении нормативно-методической работы федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Проектной дирекции Минстроя России Джемал Сурманидзе.



Фото: пресс-служба Института развития городов Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал сделать общественные пространства более привлекательными для ведения бизнеса. Он напомнил, что за 8 лет в республике благоустроено 367 общественных пространств и больше 3 тысяч дворов многоквартирных домов.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова