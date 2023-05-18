В Национальной библиотеке Татарстана расскажут об опыте создания общественных пространств
18 мая в Национальной библиотеке Татарстана пройдет сессия «Роль открытых общественных пространств в различных культурах. Опыт регионов России», сообщает пресс-служба Института развития городов республики.
Эксперты расскажут про опыт создания общественных пространств с учетом разности культур и идентичности в регионах России.
Спикеры также расскажут о том, какими становятся общественные пространства в Казани, а также о том, как после благоустройства жители и культурные институции реализуют себя на этих площадках.
Начало мероприятия в 17.00, вход — свободный.
Модератором встречи выступит руководитель управления проекта в Управлении нормативно-методической работы федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Проектной дирекции Минстроя России Джемал Сурманидзе.
Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал сделать общественные пространства более привлекательными для ведения бизнеса. Он напомнил, что за 8 лет в республике благоустроено 367 общественных пространств и больше 3 тысяч дворов многоквартирных домов.
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