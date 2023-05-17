Минтимер Шаймиев о восстановлении объектов ЮНЕСКО: «Самое главное — обретение нами духовности»

Фото: кадр видео/ТНВ

Как сохранить объекты культурного наследия и сделать их доступными для большого количества туристов, обсуждали сегодня на панельной дискуссии эксперты ЮНЕСКО. Видеообращение участникам встречи адресовал Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Самое, пожалуй, главное — это обретение нами духовности. Меняя облик этих исторических городов, меняемся и мы сами. Становимся лучше, добрее и сплоченнее. И не случайно девизом фонда возрождения стали слова «От души — для души», — сказал он.

Шаймиев отметил, что в республике была проведена масштабная работа. Благодаря поддержке властей и благотворителей восстановили древний город Болгар и остров-град Свияжск, которые вошли в список объектов ЮНЕСКО.



Объекты культурного наследия привлекают много туристов. Это становится драйвером социально-экономического развития регионов. Поделиться своим опытом приехали около сотни экспертов из двух десятков стран.

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Маргарита Головатенко