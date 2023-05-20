В марте в Татарстане выросло число браков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В марте 2023 года в Татарстане зарегистрировали 1 607 браков. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года их количество выросло на 9,2%, следует из данных Росстата.

Рост числа регистраций брака в марте зафиксировали в 13 из 14 регионов Приволжского федерального округа. Исключение — Нижегородская область, где за первый месяц весны поженились 1 035 пар — на 1,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Всего в Приволжском федеральном округе за март 2023 года зарегистрировали 10 768 браков. По сравнению с первым месяцем прошлого года их количество выросло на 1,5 тысячи, или на 16,3%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, за январь 2023 года в Татарстане брак зарегистрировали 1 075 пар — на 5,2% больше, чем в начале прошлого года. В феврале поженились 1 152 пары — на 24% меньше, чем в аналогичном месяце 2022-го.

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Татьяна Демина