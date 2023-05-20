В Татарстане в начале весны выросло число разводов
За март 2023 года в Татарстане развелись 1 368 пар. Это на 8,3% больше, чем в начале весны прошлого года, следует из данных Росстата.
Увеличение числа разводов зарегистрировали в большинстве регионов Приволжского федерального округа. Исключение Нижегородская область (-7%), Оренбургская (-6,8%), Чувашия (-5,6%) и Ульяновская область (-3,9%).
Всего в Приволжском федеральном округе за март зарегистрировали 10 771 развод. Это на 358 разводов, или 3,4% больше, чем за первый месяц весны прошлого года.
Напомним, поженились за март 2023 года в Татарстане 1 607 пар. Это на 9,2% больше, чем за первый месяц весны прошлого года.
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