В Татарстане в начале весны выросло число разводов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За март 2023 года в Татарстане развелись 1 368 пар. Это на 8,3% больше, чем в начале весны прошлого года, следует из данных Росстата.

Увеличение числа разводов зарегистрировали в большинстве регионов Приволжского федерального округа. Исключение Нижегородская область (-7%), Оренбургская (-6,8%), Чувашия (-5,6%) и Ульяновская область (-3,9%).

Всего в Приволжском федеральном округе за март зарегистрировали 10 771 развод. Это на 358 разводов, или 3,4% больше, чем за первый месяц весны прошлого года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, поженились за март 2023 года в Татарстане 1 607 пар. Это на 9,2% больше, чем за первый месяц весны прошлого года.

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Татьяна Демина