За первый квартал смертность в Татарстане сократилась на 15%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в первом квартале 2023 года зарегистрировали 11 023 случая смерти. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество сократилось почти на 2 тысячи, или на 15,3%, выяснило «Реальное время», изучив данные Росстата.

Снижение смертности по итогам января — марта 2023 года зарегистрировано во всех 14 регионах Приволжского федерального округа. Заметнее всего она сократилась в Кировской области — на четверть (-25,4%), за три месяца там умерли 6 030 человек.

В целом в Приволжском федеральном округе за первый квартал 2023 года умерли 96 886 человек. Это на 19,7 тысячи граждан, или на 16,9%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в марте в Татарстане зарегистрировали 3 668 случаев смерти. Это на 14,1% меньше, чем за первый месяц весны прошлого года.

Родились в Татарстане за январь — март 2023 года 8 879 детей. Это на 26 новорожденных, или на 0,3%, меньше, чем в первом квартале прошлого года.

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Татьяна Демина