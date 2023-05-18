Муфтий Татарстана о KazanForum: «Республика в качестве первопроходца протаптывала дорогу»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Точками роста в сотрудничестве России с исламским миром могут стать обмен кадрами, опытом в развитии сегмента халяль, исламского банкинга и многое другое. Таким мнением в преддверии XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» в интервью с «РБК Татарстан» поделился глава Духовного управления мусульман Татарстана, муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин.

— Наделив это мероприятие федеральным статусом, руководство России как бы заявило миру, что заинтересовано во взаимодействии с исламскими странами. С другой стороны, это говорит и о признании стараний Татарстана в области развития международных отношений с мусульманским миром и сближения России с ним. Будучи саммитом, республика в качестве первопроходца протаптывала дорогу, а теперь будет проложен целый путь в этом направлении. С этой точки зрения, конечно, да: форум, а вместе с ним и экономическое сотрудничество России с мусульманскими государствами должны выйти на новый уровень развития, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Муфтий также добавил, что усиление обоюдного обмена опытом и кадрами в образовательной сфере между республикой и исламскими странами принесло бы пользу.

— Если не затрагивать экономические интересы республики, то с позиции ДУМ Татарстана нам было бы полезно усилить обоюдный обмен опытом и кадрами в образовательном и научно-богословском секторе, выход в поле глобальной мусульманской уммы с отечественным богословским наследием — нам есть что показать и дать. Исламские финансы, развитие института вакфа, социальные инвестиции, издательское дело — эти направления очень актуальны для российского исламского сообщества, — подчеркнул он.

ХIV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» состоится в столице Татарстана 18—19 мая 2023 года. В этом году он по указу президента России Владимира Путина вышел на федеральный уровень. До этого он проходил под названием KazanSummit.

Елизавета Пуншева