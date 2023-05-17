В казанском Юдино к осени откроют центр допобразования на 2,4 тысячи детей и подростков

В Кировском районе Казани в микрорайоне Юдино завершается строительство нового центра дополнительного образования «Сәяхәт» (в переводе на русский «путешествие»), рассчитанный на 2,4 тысячи детей и подростков. Открыть его планируется к новому учебному году.

Центр дополнительного образования расположится на первых двух этажах дома №1 по ул.Бирюзовой, сообщает мэрия Казани. Помещение рассчитано на 1,5 тысячи детей. Еще 900 мест организуют в филиалах центра в близлежащих образовательных учреждениях №57, 182 и 188.

Фото: kzn.ru

Центр смогут посещать в том числе и несовершеннолетние с ограниченными возможностями здоровья. Их в Юдино насчитывается около 30. Заниматься с детьми спортом, искусством и хореографией, судоавиамоделированием, а также изучением гончарного дела и технических наук будут 36 педагогов.



В Центре обустроят учебные кабинеты, многофункциональные холл, хореографический и спортивный зал, а также студию звукозаписи. На сегодняшний день на объекте завершается внутренняя отделка, проводятся сантехнические и электромонтажные работы.

Фото: kzn.ru

В Юдино также откроют отделения Центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие». Они также появятся в Дербышках, «Салават купере», Приволжском и Советском районах.



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Татьяна Демина