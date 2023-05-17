В Казани лишились своих автомобилей владельцы Mercedes-Benz и ВАЗ 21099

В Казани арестовали два автомобиля за три дня

Владельцев транспортных средств вновь предупредили о регулярно проводимых на улицах Казани, въездах в город и загородных трассах рейдах налоговых органов, службы судебных приставов и ГИБДД, выявляющих неплательщиков налогов в бюджет.

По данным УФНС России по РТ, за три дня прошедшей недели выявлено и остановлено 10 автомобилей владельцев с задолженностью, находящейся на исполнении в подразделениях службы судебных приставов, в размере 376,5 тысячи рублей:

— Восемь должников на месте оплатили судебному приставу-исполнителю свои долги в полном объеме, это 128,8 тысячи рублей.



— Два транспортных средства должников с суммой долга 247,7 тысячи рублей, не пожелавших погасить свою задолженность в бюджет, были арестованы и эвакуированы с последующим размещением на штрафстоянке. Остались без своих автомобилей владельцы ВАЗ 21099 и Mercedes-Benz.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Татарстанцев просят срочно оплатить долги

Налоговики напоминают, что с января этого года действует новый механизм расчетов с бюджетом — Единый налоговый счет. Актуальная информация о Едином налоговом счете размещена на официальном сайте ФНС России.

Рассылка требований налоговых органов гражданам, не уплатившим своевременно начисленные им налоги, началась. Личные кабинеты физических лиц открыты.

— Обращаем внимание, что с учетом изменений, внесенных в Налоговый кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ, после направления требований об уплате задолженности налоговые органы в 2023 году вправе осуществлять прямое взыскание за счет денежных средств со счетов в банках физических лиц, — предупреждают в УФНС России по РТ.

В мае открылся дачный сезон и наступило время летних выездов за город. Во избежание неприятностей в пути татарстанцев просят срочно оплатить свои налоговые долги и не портить отдых себе и семье.