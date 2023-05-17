Татарстан стал одним из лидеров по выпуску кадров для новой экономики России за последние 5 лет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2022 году в Татарстане, Мордовии, а также в Томской и Ульяновской областях более четверти от всех выпускников стали специалистами STEAM-направлений. Эти четыре субъекта-участника Ассоциации инновационных регионов России вошли в топ-лидеров по выпуску кадров для новой экономики России за 5 лет.

По количеству STEAM-специалистов в выпуске Татарстан в 2018 году занимал 8-е место среди всех регионов России — 25,6%, в 2019 году 7-е место — 28,4%, в 2020 году 5-е место — 29,8%, в 2021 году 6-е место — 29,4%.

В прошлом году доля STEAM-специалистов составила 27,7%. Набор на направления «ИТ-специальности», «Робототехника» и «Искусства» в республике оценивается в 10%, что превышает общероссийский показатель

— В настоящее время STEAM — наиболее сильная комбинация академических направлений и методов обучения для подготовки кадров для новой инновационной экономики, принятая ведущими мировыми институтами и организациями. STEAM-специалисты становятся все более востребованы на рынке труда, несомненно, спрос на них будет только расти, — прокомментировал директор Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

STEAM (от англ. Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) — наука, технологии, инжиниринг, искусство и математика — термин, используемый в развитых странах для общего обозначения наиболее стратегически важных для развития экономики академических дисциплин.

В начале апреля кабмин Татарстана утвердил государственную программу «Научно-технологическое развитие» — ее будут реализовывать в республике до 2030 года. За это время регион должен сформировать мощную научно-образовательную экосистему для инновационного развития. Проект также поможет войти в топ-3 ведущих российских научно-образовательных центров, а также выбиться в лидеры по развитию креативной экономики. Подробности — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов