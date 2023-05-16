В Татарстане мобилизовали отца пятерых детей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Елабуге мобилизовали отца пятерых детей, призывная комиссия Татарстана отказывается предоставлять мужчине отсрочку из-за отсутствия оснований для этого, на ситуацию обратила внимание известная журналистка Ксения Собчак.



35-летний Вячеслав Демьянов в 2010 году окончил медучилище, а еще прошел службу в армии санитарным инструктором в звании младшего сержанта. До мобилизации он работал на заводе, у него жена и пятеро несовершеннолетних детей — 4, 9, 10, 12 и 13 лет. Трое из них до мобилизации были на иждивении, один ребенок общий и еще один от предыдущего брака.

В конце сентября мужчину мобилизовали, отправили на обучение в Казань, потом в Белгородскую область, после чего 11 ноября его направили в зону СВО.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В военкомате считают, что мобилизация законна: по документам в сентябре у него было только двое детей. В марте Демьянова отпустили в отпуск — супруги оформили отцовство, усыновив троих детей от первого брака жены. Он написал рапорт на имя командира воинской части, где ему ответили, что для увольнения нужно ходатайство призывной комиссии РТ — но там ему отказали.

Жена Демьянова Ирина ссылается на пп. 4 п. 1. ст. 18 ФЗ №31, по которому отсрочка от мобилизации положена лицам, у которых на иждивении четверо и более несовершеннолетних детей, без уточнений о родстве.

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Маргарита Головатенко