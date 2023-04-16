Рособрнадзор: в ЕГЭ по истории включат задания об СВО

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории включат вопросы, связанные со специальной военной операцией (СВО) на Украине. Точные сроки неизвестны, однако, в пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что вопросы включат в задания после того, как соответствующие учебники появятся во всех российских школах.

Отмечается, что «как только во всех школах страны появятся учебники, включающие соответствующий материал, и по ним отработают классы, в которых этот материал должен изучаться, в КИМ ГИА соответствующего уровня образования будут включены задания на проверку изученного материала».

— То есть, если материал для изучения будет включен в программу 10-го класса, КИМ по истории будут скорректированы с учетом завершения обучения в средней школе, — говорится в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что учебник истории с разделом про СВО будет доступен с 1 сентября для 10—11-х классов. Как сообщали в январе в пресс-службе министерства, планируется, что массово он будет использоваться в школах с 2024—2025 года.

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Илина Хакимова