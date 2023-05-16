Священник рассказал гостям Первого пасхального бала о традициях празднования Пасхи в дореволюционной России
14 мая в музее Е.А. Боратынского города Казани состоялся Первый пасхальный бал Казанского дворянского собрания. Мероприятие посетил духовник Казанского дворянского собрания иерей Александр Ермолин.
Перед началом культурно-концертной программы священник рассказал участникам и гостям бала о традициях празднования Светлой Пасхи, которые чтились в дворянских домах дореволюционной России, сообщает Информационная служба миссионерского отдела Казанской епархии РПЦ.
«Пасха — главный христианский праздник. Пасха всегда широко праздновалась и особо почиталась дворянским сословием. Представителям Дворянского собрания особенно важно хранить и развивать добрые традиции. Свет Пасхи Христовой нужно нести в мир, пасхальной радостью нужно делиться с ближними», — сказал отец Александр Ермолин.
Культурно-концертную программу представил коллектив студии исторического танца «Андерсен». На мероприятии также прозвучали романсы в исполнении Марины Яковлевой.
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