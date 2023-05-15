Постпред КНР заявил о необходимости условий для начала переговоров по Украине

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Для переговоров по Украине необходимо создать условия, возобновления переговоров по Украине невозможно ждать в течение многих лет, заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.



— Нет одного простого ответа на этот сложный вопрос. Любое комплексное решение всегда начинается с первого шага. Возобновления диалога, переговоров невозможно ждать в течение многих-многих лет, — приводит ТАСС слова дипломата.

Чжан Цзюнь упомянул, что спецпредставитель КНР Ли Хуэй отправился в поездку, чтобы посетить Польшу, Францию, Украину, Германию и Россию. Он будет проводить диалог со всеми, чтобы выйти на политическое урегулирование украинского кризиса.

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в апреле заявил, что Китай будет добиваться скорейшего прекращения огня на Украине. По его словам, единственный возможный выход из конфликта — диалог и переговоры. Пекин намерен отправить на Украину своего спецпредставителя для урегулирования кризисной ситуации.



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Маргарита Головатенко