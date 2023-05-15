Прокуратура просит реального срока для директора кладбища в Челнах Ришата Шайхулова

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Набережных Челнов считает приговор для директора городского кладбища Ришата Шайхулова слишком мягким и просит реального наказания, сообщает Chelny-biz.ru.



Гособвинение подало апелляционное представление. В нем прокуроры просят отмены приговора по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ст. 169 (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности). В ведомстве считают, что этот приговор «незаконный» и «чрезмерно мягкий», поскольку вина Шайхулова по всем эпизодам доказана, а условное наказание не соответствует характеру и степени общественной опасности совершенных им преступлений.

Суд дал директору кладбища 2,5 года с испытательным сроком в три года. В течение трех лет ему нельзя занимать административно-хозяйственные должности на государственной и муниципальной службах.

В прениях гособвинитель запрашивал для директора кладбища 4,5 года колонии общего режима со штрафом 80 тысяч рублей по семи статьям УК РФ, включая пять эпизодов превышения полномочий, создание помех чужому бизнесу и незаконный оборот спецтехники для негласного получения информации — закупку и установку двух скрытых камер в помещениях ГУП «Горкоммунхоз».

Вину Ришат Шайхулов отрицал, в последнем слове просил о справедливом приговоре и напоминал, что вот уже второй год получает персональные благодарственные письма от генералов за организацию похорон погибших участников СВО.

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Маргарита Головатенко