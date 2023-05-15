«РИА Новости»: в России участились взрывы самогонных аппаратов

Согласно данным исследования «РИА Новости», с 2013 по начало 2023 года в России произошло 117 взрывов самогонных аппаратов в многоквартирных домах.

Анализ сообщений экстренных служб и СМИ показал, что в 2013-м было зафиксировано два случая, а в 2022-м — 21. Рекордным стал 2020-й, на который пришлось 25 происшествий.

Больше всего ЧП зафиксировано в Москве (восемь случаев), Екатеринбурге (4), Санкт-Петербурге и Орске (по 3). Как объяснили эксперты, чаще всего к неприятностям приводят ошибки самих самогонщиков.

— Во время второго перегона из экономии не подключают воду для охлаждения аппарата, пока тот не выйдет на стадию кипения. Но спирты закипают быстро, начинают выделяться и заполняют пространство. Для взрыва достаточно искры, — рассказал автор блога о самогоне Александр Панфилов.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ (архив)

Напомним, в декабре в казанском многоквартирном доме на ул. Павлюхина, 108б произошел взрыв самогонного аппарата.

В ГУ МЧС РФ по Татарстану в 19.12 поступило сообщение о хлопке паров спирта в результате разгерметизации самогонного аппарата в двухкомнатной квартире на 16-м этаже ЖК «Возрождение».

Тогда никто не пострадал, однако в квартире выбило двери и пластиковые окна.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин