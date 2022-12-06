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В многоквартирном доме на Павлюхина в Казани взорвался самогонный аппарат

19:58, 06.12.2022
В многоквартирном доме на Павлюхина в Казани взорвался самогонный аппарат
Фото: очевидцы

В Казани в многоквартирном доме на Павлюхина, 108б произошел взрыв, информацию «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе МВД по Татарстану. Звонок в дежурную часть полиции поступил в 19:15.

Как сообщил «Реальному времени» очевидец, на месте работают пожарные и полиция, служебные машины стоят на месте в большом количестве.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

В ГУ МЧС РФ по Татарстану в 19:12 поступило сообщение о хлопке паров спирта в результате разгерметизации самогонного аппарата в двухкомнатной квартире на 16-м этаже ЖК «Возрождение».

На место прибыли пожарные подразделения, пострадавших нет, признаков пожара нет, несущие стены не пострадали. Повреждено остекление в помещениях спальни, кухни и на балконе.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбществоВласть Татарстан

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